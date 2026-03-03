Эксперт «Дзена» Толокольников отметил, что искусственный интеллект изменяет подход к восприятию новостей

Управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников в интервью «Известиям» объяснил, почему короткие новости становятся стандартом и как искусственный интеллект (ИИ) помогает ориентироваться в информационном потоке.

Каждый день появляется огромное количество новостей, и пользователи все чаще выбирают короткие форматы. По результатам внутреннего исследования «Дзена», более 65% аудитории предпочитают читать краткие материалы, чтобы за несколько минут узнать о главных событиях в России и мире.

Однако короткие форматы не всегда могут охватить весь контекст. Например, заголовок «ЦБ снизил ключевую ставку» сообщает о факте, но не объясняет его причины и последствия для пользователей. Здесь на помощь приходит ИИ, способный быстро обработать большие объемы информации и выделить главное.

«Самая понятная и востребованная функция ИИ в современной медиасреде — суммаризация, превращение длинных текстов в короткие выжимки. При этом ИИ-ассистенты не просто сокращают, но и интерпретируют информацию: объясняют, что означают те или иные термины, приводят релевантные для пользователя примеры», — отметил Толокольников.

Кроме того, ИИ адаптирует контент к интересам пользователя, например, персонализирует новостные ленты. Современные технологии позволяют одновременно предлагать 5–10 вариантов одной новости, адаптированных под предпочтения конкретного пользователя.

Размышляя о будущем ИИ в медиа, Толокольников выделил три важных направления развития: интерактивные форматы, персонализация глубины подачи и улучшение технологий перевода для агрегации новостей из разных регионов мира.