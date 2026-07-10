Эксперт Дороженко напомнил, что пройти первый этап диспансеризации можно за один день, получив законный выходной

Культ здоровья диктует необходимость регулярных проверок организма. О том, как сэкономить время на осмотрах и не поссориться с начальством из-за отсутствия на работе, в интервью MIR24.TV рассказал инструктор по гигиеническому воспитанию Владислав Дороженко.

По словам эксперта, диспансеризация — это стратегическая инвестиция в здоровье, позволяющая выявить диабет или сердечно-сосудистые патологии на ранней стадии.

«Первый этап реально пройти за один день в государственной поликлинике при грамотной маршрутизации — использовании так называемых "зеленых коридоров", вечерних слотов или выездных форматов на рабочем месте», — подчеркнул Дороженко.

При выявлении рисков потребуется второй этап обследований. Для получения выходного сотрудник обязан написать заявление. Чтобы отсутствие не расценили как прогул, работодатель может потребовать справку от врача с печатью медучреждения. Однако эксперты напоминают: лучше не уклоняться от скрининга, чтобы избежать диагноза на последней стадии болезни.