Эксперт «Дятьково Design» Веденова рассказала, что в ограниченном пространстве елку можно заменить композициями из хвои

Арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова поделилась с «Известиями» секретами создания выразительного и гармоничного новогоднего интерьера. По ее мнению, в тренде будет экоминимализм, а символом года станет огненная лошадь — олицетворение энергии и свободы.

Эксперт подчеркнула, что в моде будут натуральные материалы: шерсть, лен, дерево, солома, керамика, матовое стекло. Цветовая палитра года включает в себя согревающие оттенки: глубокий бордовый, уютный терракот, насыщенный зеленый, благородная медь и приглушенное золото.

Елка станет центральным элементом комнаты. Если пространство ограничено, Веденова рекомендует использовать миниатюрные композиции из хвойных веток в вазе, украшенные бусами и лентами. Акцентные элементы, такие как еловые гирлянды, венки и композиции из веток и свечей, помогут создать атмосферу зимнего праздника. Семейные фото в праздничных рамах добавят пространству индивидуальности.

Освещение играет важную роль в праздничном интерьере. Мягкое, многослойное освещение создаст уютную атмосферу. Скульптурные формы светильников, такие как подвесы из дерева, керамики или текстиля, станут арт-объектами.

Организация приватного уголка у окна или на диване с пледом, текстилем и мягким светом усилит ощущение уюта. Разделить зоны можно с помощью торшеров с текстильными абажурами, бра и гирлянд с мягким мерцанием.

Завершающим акцентом станет аромат. Композиции с нотами хвои, мандарина и специй сформируют цельное настроение и дополнят атмосферу зимнего праздника, подчеркнула Веденова.