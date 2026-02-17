Эксперт Chinese First Иньюй назвал семейный ужин главной традицией китайского Нового года

Центральное место в праздновании китайского Нового года занимает семейный ужин. Даже если дети живут и работают в других городах, они стараются вернуться к родителям на праздник. Об этом рассказал основатель школы китайского языка Chinese First Ван Иньюй в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, подарки могут быть разными, но важно дарить то, что пригодится в жизни. Например, родителям можно подарить новый мобильный телефон или полезные для здоровья продукты питания. Детям же обычно дарят игрушки или книги. Кроме того, распространена традиция обмена «хунбао» — красными конвертами с деньгами.

Еще одна важная традиция — оставлять свет включенным во всех комнатах в новогоднюю ночь. Это делается для привлечения удачи, отпугивания злых духов и выражения почитания предков.