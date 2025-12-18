Эксперт Черепенников заявил, что новый ИИ от Google превзошел предшественника и конкурента ChatGPT

Искусственный интеллект Gemini 3 Flash от Google оказался лучше предыдущей версии и даже обошел популярную модель ChatGPT от OpenAI. Такое мнение высказал бывший генеральный директор Intel в России Валерий Черепенников в разговоре с «Известиями».
Хотя эксперт не назвал новинку революционной, его впечатлило расширение окна контекста до миллиона токенов и улучшение обработки изображений. Сейчас Google продолжает развивать технологии вместе с конкурентами, такими как OpenAI.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте