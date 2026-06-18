Эксперт Burger King Айрапетов рассказал, что сильные бизнес-идеи возникают во время кризиса

Директор по росту и эффективности бизнеса Burger King Russia Никита Айрапетов дал интервью главреду NEWS.ru Ольге Сабуровой в рамках конференции TECH WEEK 2026. В беседе он рассказал о развитии компании в непростых условиях.

По словам эксперта, в 2020 году из-за карантина выручка Burger King Russia упала на 80%. Это был сложный период для ресторанной сферы, когда заведения закрывались.

«Это было время рождения различных инициатив, которые позволили нам преодолеть тот период», — подчеркнул Айрапетов.

Он объяснил, что именно кризис стимулирует мозговую деятельность и приводит к принятию нестандартных решений. Так, после пандемии прибыль компании увеличилась, напомнил специалист.