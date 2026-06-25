Эксперт бренда Sabellino Юшваева посоветовала делать паузу перед покупкой, чтобы избежать импульсивных трат

Основатель бренда Sabellino Марина Юшваева в беседе с «Газетой.ru» поделилась советом, как избежать импульсивных покупок.

Специалист рекомендовала делать паузу перед каждой покупкой на 24 часа.

«Настоящие находки эту паузу спокойно выдерживают — наутро вы по-прежнему их хотите. А тревожные покупки часто отпускают сами», — объяснила специалист.

Кроме того, она посоветовала задуматься о том, куда можно будет надеть выбранную вещь в ближайшие две недели. Наличие конкретного ответа — признак осознанного выбора, добавило ИА НСН.