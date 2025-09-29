Эксперт Березнюк заявил, что цены на сахар могут упасть до 5% к началу зимы

По мнению эксперта, снижение цен на сахар связано с переработкой нового урожая сахарной свеклы и изменением соотношения спроса и предложения. В этом году производство сахара может достигнуть 6,5–6,6 миллиона тонн, что удовлетворяет потребности внутреннего рынка и создает потенциал для экспорта. Об этом сообщил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк в разговоре с сайтом Life.ru .

Как отметил специалист, к середине или концу сентября спрос на сахар снижается, так как его используют меньше для домашней консервации. Это приводит к падению цен на 2–5%. Снижение может продолжаться до начала зимы.

Life.ru уже сообщал о скором удешевлении свеклы, лука, моркови и капусты. Оптовые и розничные цены на эти товары будут падать, поскольку их сейчас собирают фермеры. Кроме того, ожидается снижение стоимости яблок, в частности, сезонных сортов, таких как антоновка.