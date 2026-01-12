Эксперт АВК Исаев подчеркнул, что цены на билеты в кино увеличиваются медленнее, чем стоимость других товаров

Кассовые сборы российских кинотеатров с 1 по 11 января достигли более 10 миллиардов рублей. Наибольший доход принес второй день января — свыше 1,4 миллиарда рублей. Премьерные фильмы нового года собрали больше половины от общих сборов праздничных дней. По словам члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Романа Исаева, цены на билеты в кино увеличиваются медленнее, чем стоимость других товаров. Об этом написало ИА НСН .

«После новогодних праздников цена билета будет корректироваться и идти вниз», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что в сегменте развлечений отмечается значительный рост цен: билеты в театры, цирки и на детские новогодние елки дорожают быстрее, чем в кино.

Глава ассоциации Алексей Воронков указал, что средняя себестоимость одного сеанса в 2025 году достигла 4063 рублей. За десять лет стоимость билета в кино возросла примерно на 58%, что существенно ниже роста цен на продукты и топливо. В настоящее время в отрасли идет пересмотр ценовой политики.