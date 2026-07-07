Эксперт «Авито Работы» Губанов напомнил о дополнительных гарантиях для сотрудников с инвалидностью

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов в беседе с RT напомнил, что работодателям с более чем 35 сотрудниками региональным законодательством установлена квота на прием работников с инвалидностью. Размер квоты определяется на уровне субъекта РФ, и работодатель не может отказать в приеме на квотируемое место по причинам, не связанным с деловыми качествами кандидата.

Губанов подчеркнул, что состояние здоровья не является основанием для отказа, если кандидат соответствует требованиям должности и нет законных ограничений. Для работников с инвалидностью предусмотрены дополнительные гарантии: — Максимальная продолжительность рабочей недели для работников I и II групп — не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда. — Для работников III группы стандартная продолжительность рабочей недели может составлять до 40 часов, если иное не указано в медицинских рекомендациях или индивидуальной программе.

Работодатель обязан создавать условия труда с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), если работник предоставил соответствующие документы. Рабочее место должно быть адаптировано под возможности сотрудника.

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для сотрудников с инвалидностью составляет не менее 30 календарных дней. По запросу работника работодатель обязан предоставить до 60 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы.