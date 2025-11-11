Эксперт «АКФИКС-РУС» Титов рекомендовал обращаться к ИИ для выбора подарков и планирования меню на Новый год

Новый год стремительно приближается, и вместе с праздничной атмосферой приходят хлопоты по выбору подарков. Как порадовать близких и не запутаться в многообразии товаров? На этот вопрос ответил руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов в интервью Life.ru .

Исследования показывают, что 60% россиян испытывают стресс при подготовке к праздникам, а 40% откладывают покупку подарков на последние дни. Эксперт предложил использовать умный помощник на базе ИИ, который поможет определиться с выбором.

«Не пишите просто: "Посоветуй подарок маме". Это все равно что сказать повару: "Приготовь что-нибудь". Сформулируйте запрос так: "Маме 62 года, недавно вышла на пенсию, всю жизнь работала бухгалтером. Любит порядок, но жалуется, что в квартире некуда деть вещи. Увлекается комнатными растениями, но постоянно забывает их поливать. В прошлом году дарили вазу — она пылится в шкафу. Бюджет — 5000 рублей". Чем больше деталей — тем точнее попадание», — посоветовал Титов.

Нейросети также могут быть полезны и при планировании новогоднего меню. Специальные приложения позволяют создать список необходимых продуктов, рассчитать их количество и построить оптимальный маршрут по магазинам. Такие помощники предупреждают о забытых ингредиентах и помогают сэкономить время и деньги, добавил специалист.