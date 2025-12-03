Эксперт Agro and Food Communications Панченко сообщил, что в декабре подешевеют крупы и консервы

В конце года россияне могут обнаружить снижение цен на определенные категории продуктов — в некоторых случаях скидки могут достигать 15%. Об этом сайту Life.ru сообщил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

Эксперт рассказал, что значительное удешевление ожидается на макароны и некоторые крупы.

«Традиционно дешевеет гречка, на 3–5% теряет рис», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, можно ожидать снижения цен на сахар, консервы и, возможно, шоколад — там скидки могут достичь 15%. Также эксперт рекомендовал следить за акциями на алкоголь, икру и другие премиальные товары.

Сезонные фрукты, такие как мандарины и апельсины, также традиционно дешевеют к Новому году из-за особенностей спроса: после праздников он резко снижается, и сети снижают цены, чтобы избежать потерь.

Овощи «борщевого набора» — морковь, капуста и свекла — также могут стать дешевле благодаря большому урожаю, который поступает на склады ближе к зиме, добавил Панченко.