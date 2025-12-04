Эксперт Agro and Food Communications Березнюк заявил, что новый ГОСТ усложнит продажу товаров под видом фермерских

Сегодня надпись «фермерский продукт» часто используется как маркетинговый ход. Она должна вызывать ассоциации с натуральными и домашними продуктами, однако не всегда гарантирует, что товар действительно произведен фермерами. Об этом рассказал RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Эксперт посоветовал проверять информацию о продукте на обороте упаковки и в сопутствующих документах, а не полагаться на крупные надписи.

С 1 января 2026 года в силу вступит ГОСТ Р 72236-2025, который определит единые требования к маркировке фермерской продукции. Как отметил Березнюк, новый стандарт обяжет производителей предоставлять полную и достоверную информацию о своем хозяйстве.

«Название, юридический и фактический адрес, регион, состав и условия производства/хранения. Также должны четко выделяться фермерские зоны в магазинах и на онлайн-витринах», — подытожил специалист.