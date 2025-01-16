Эксперимент по онлайн-взысканию коммунальных долгов признали опасным для россиян

Эксперимент по взысканию коммунальных долгов через «Госуслуги» может принести крупные проблемы простым россиянам. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Пробный период пройдет с 1 февраля по 1 октября 2025 года. По задумке эксперимента, россиян с задолженностью будут уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства онлайн. Однако, по словам Крохина, человек может не увидеть уведомление и попасть в незавидное положение.

«Эксперимент против простых граждан, потому что с них планируют в упрощенном порядке взыскивать значительные денежные средства. И в пользу ресурсных монополистов и управляющих компаний, среди которых [есть] не всегда эффективные и добросовестные участники рынка. Это очень опасная инициатива», — сказал председатель столичного Союза жилищных организаций.

Крохин пояснил, что при применении электронной системы со всех счетов россиянина могут списать средства, даже если он случайно пропустил уведомление и был не в курсе судебного разбирательства.

«Служба судебных приставов сегодня очень оперативно арестовывает любое имущество: автомобили, квартиры и иные ценности. И человек тут же все это теряет», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что правительство рассмотрит инициативу по оспариванию штрафов через «Госуслуги». В Госдуме предложили дать такую возможность всем россиянам, а не только обладателям электронной подписи.