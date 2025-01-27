Экскурсоводы назвали российские замки, доступные для посещения в 2025 году

Туристические компании составили список замков России, которые можно посетить в 2025 году. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Одним из них они назвали Выборгский замок, основанный в 1293 году и ставший важнейшей пограничной крепостью Швеции. С 1970 года там основали краеведческий музей, на сегодня это одна из немногих сохранившихся средневековых крепостей, где проводят рыцарские турниры и фестивали.

Также сейчас активно восстанавливают замок Прейсиш-Эйлау в Калининградской области, построенный в 1325 году. Здание пережило события Наполеоновских войн, в 2025-м его откроют для посетителей.

Кроме этого, стоит обратить внимание на усадьбы Храповицкого во Владимирской области и «Борки» в Липецкой области, сохраняющие свою историческую ценность.

Путешественников также привлекает возведенный в конце XIX века замок Понизовкина в Ярославской области. Он стал частью парк-отеля, здесь проводя фотосессии, свадьбы и экскурсии.

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