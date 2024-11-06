Экс-замминистра обороны Иванова исключили из совета фонда помощи бойцам СВО

Президент России Владимир Путин исключил бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», который занимается помощью участникам специальной операции. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Также состав набсовета покинули глава Республики Алтай Андрей Турчак, председатель Синодального отдела Русской православной церкви епископ Пантелеимон и внештатный советник премьер-министра России Олег Матыцин.

Этим же документом президент включил в состав совета министра спорта Михаила Дегтярева, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, а также первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева.

В октябре Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере.

Ранее Путин встретился с детьми погибших героев специальной операции на Украине.