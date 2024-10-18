Экс-телеведущая Курбангалеева обжаловала в суде статус иноагента

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* направила апелляцию в Замоскворецкий суд Москвы на статус иноагента. Об этом сообщило РИА «Новости».
Она оспорила в суде решение Минюста, который внес ее в реестр иноагентов. Экс-телеведущую обвиняют в призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам вражды и национальной ненависти.
Уголовное дело против нее возбудили 11 мая 2024 года. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Росфинмониторинг ранее включил Курбангалееву* в список террористов и экстремистов. Ее объявили в международный розыск.
С 2007 по 2014 год журналистка вела программу «Вести» на канале «Россия 1». В 2018 она устроилась на работу в издание «Коммерсант» и переехала в Прагу. У нее есть канал на YouTube.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента
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