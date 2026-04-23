Экс-судья Груздев заявил, что нейросети не должны выносить приговоры

Адвокат и бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев в интервью ИА НСН заявил, что не доверил бы искусственному интеллекту написание судебных решений.

«Нейросеть — отличный помощник для анализа документов, но кто будет перепроверять ее работу? На кону — судьбы людей, а не оценка за реферат. Любая бумага из суда — это акт власти», — подчеркнул он.

Груздев напомнил, что введение аудиопротоколирования заседаний не упростило, а удвоило объем работы судей и секретарей. По его мнению, внедрение нейросетей может привести к аналогичному результату.