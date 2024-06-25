Экс-солист оперной труппы Большого театра Маркелов ушел из жизни

ГАБТ: умер экс-солист оперной труппы Большого театра Маркелов

Фото: РИА «Новости»

Бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Артист исполнил на сцене культурного учреждения более 60 партий. Он был солистом оперной труппы с 1983 по 2017 год.

«Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — написали представители ГАБТа.

В театре уточнили, что прощание с Маркеловым состоится 26 июня в морге городской клинической больницы № 29 имени Баумана.

Экс-солист оперной труппы Большого театра родился в поселке Ильинский на Кубани. Он выступал в Краснодарском театре оперетты, а также пел в хоре местного Кафедрального собора.

Днем 24 июня стало известно о смерти музыканта и композитора Дмитрия Кижаева. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

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