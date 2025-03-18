Экс-следователь из Екатеринбурга обратилась в прокуратуру из-за Мизулиной

Бывший следователь из Екатеринбурга Екатерина Герлах пожаловалась в прокуратуру на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Об этом сообщил Ura.ru .

Юрист попросила свердловскую прокуратуру проверить публикации Мизулиной о жалобах учеников специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета. По ее словам, учащиеся просили сохранить их анонимность.

«Прошу проверить подлинность писем и не нарушила ли Мизулина права несовершеннолетних», — написала в запросе экс-следователь.

Также она выразила сомнения в том, что письма написали ученики СУНЦ, так как в текстах были нехарактерные для учащихся речевые обороты.

«В письмах использованы нехарактерные для учащихся речевые обороты, названия, которыми ранее лицеисты не называли посещение СУНЦ. К примеру, общежитие никогда ранее не называли „интернатом“», — рассказала Герлах.

Она отметила, что в заявлении также попросила прокуратуру проверить водопроводные трубы в здании и сделать пробы воды.

Ранее Мизулина предположила, что причиной поножовщины в нижегородской школе стал буллинг. Об этом ей рассказали школьники, в том числе одна из одноклассниц напавшего подростка.