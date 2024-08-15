Экс-продюсера обязали выплатить группе «Вирус!» 500 тысяч рублей

Бывшему продюсеру группы «Вирус!» Игорю Селиверстову придется выплатить 500 тысяч рублей за исполнение треков музыкального коллектива. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, Селиверстов объединился с бывшей участницей группы Людмилой Харт и проводил концерты по стране.

Они исполняли песни «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи» и другие, хотя не имели на это права и не выплачивали авторские отчисления. Представитель «Вируса!» Валерия Рытвина отметила, что суд обязал Селиверстова возместить 500 тысяч авторам треков.

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