Адвокат Косицкая призвала россиян не забывать о правах при использовании материалов, созданных нейросетью

Многие нейросети прописывают в своем соглашении о невозможности коммерческого использования созданных объектов. Россиянам следует обязательно обращать внимание на лицензионное соглашение, сообщила ИА НСН член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая.

«Если вы использовали для создания своего контента, авторского продукта ИИ и нейросеть, обратите внимание на прописанные условия использования этих программ», — сказала она.

Косицина напомнила о внесенном в Госдуму законопроекте об уголовной ответственности за использование дипфейков. Например в Китае, люди, которые не используют маркировку дипфейков, уже несут уголовную ответственность, сообщила адвокат.