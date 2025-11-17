Экс-премьер Касьянов и экономист Гуриев попали в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов экс-премьера Касьянова
Анкетные данные бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*, экономиста Сергея Гуриева*, главного редактора издания «Новая газета Европа»** Кирилла Мартынова* и юриста Елены Лукьяновой* оказались в реестре террористов и экстремистов. Это следует из данных Росфинмониторинга.
Все новые фигуранты списка входят в состав «Антивоенного комитета»**, созданного опальным олигархом Михаилом Ходорковским*.
В октябре этого года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против бывшего главы российского правительства Михаила Касьянова*.
По данным ведомства, бывший премьер-министр подписал декларацию с требованием смены власти в России, а также финансировал украинские военизированные группировки, куда набирал добровольцев.
*Признаны в России иностранными агентами.
**Признано в России нежелательной организацией.