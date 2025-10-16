Сегодня 03:29 Касьянов — премьер-миллиардер: куда делся «Миша Два процента» после отставки и как он хотел захватить Россию 0 0 0 Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com Власть

Касьянов* много лет был министром Владимира Путина, а потом внезапно перекинулся в знатного либерала. Газеты называли его самым успешным премьером России — почему же тогда Кадыров «брал его на прицел»? За что сам Путин прозвал Касьянова* «Миша два процента», куда хитрый делец припрятал миллиарды и где умудрился спрятаться сам — в материале 360.ru.

Подмосковный интеллигент: биография Михаила Касьянова* Семья Касьянова* — типично интеллигентская. Отец преподавал, мать работала экономистом. Первое его образование — строительное. Заканчивал он МАДИ. Правда, студенту пришлось отвлечься на армию — служил Михаил Касьянов* в почетном кремлевском карауле. После института он сразу начал карьеру в советских государственных структурах. В 1981 году устроился инженером в Госплан РСФСР. Хитрая карьера Касьянова* Талантливого экономиста с опытом работы с внешними связями перевели в новое министерство после упразднения Госкомэкономики. Здесь Касьянов* быстро дорос до управляющих должностей. В 1995-м его повысили до заместителя министра финансов. Курировал он наиболее деликатные вопросы: от внешнего долга страны до привлечения западных кредитов. Уже на этой должности чиновник добился серьезного успеха — гениально провел переговоры с Парижским и Лондонским клубом по урегулированию еще советского долга. Его удалось реструктуризировать, а Россия впервые с 1913 года смогла выпустить еврооблигации на западных рынках. Российские структуры получили доступ к дешевым иностранным капиталам.

Фото: РИА «Новости»

Шокирующий компромат от Скуратова После финансового кризиса 1998 года Касьянов* возглавил рабочую группу по урегулированию последствий дефолта и вновь проявил себя как эффективный переговорщик. Однако примерно в то же время появились первые слухи о том, что гениальный экономист нашел способ обогатить и самого себя. Бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов в мемуарах уверял, что Касьянов* лично приказал перевести почти четыре миллиарда долларов Центробанка на счета кредитных организаций, которые работали в США. Компромат карьере Касьянова* не помешал. Ельцин назначил его министром финансов в 1999 году. Свой пост чиновник сохранил и при новом правительстве. «Дело Mabetex» Михаила Касьянова* Некоторое время Касьянов* совмещал должности министра и председателя правительства, Путин к тому времени исполнял обязанности президента. Под руководством Касьянова* Россия избавилась от бюджетного дефицита. Экономика оздоровилась, министр умудрился и списать 35% советских долгов. В результате экономисты из Euromoney Publications признали Касьянова* лучшим министром финансов 2000 года во всей Европе. И тут грянул громкий скандал, знаменитое «дело Mabetex». Речь шла о хищениях на реконструкции Кремля. Выяснилось, что швейцарская фирма Mabetex давала за госзаказы крупные взятки. В ходе следствия дотянулись до самой верхушки, следователь опросил и жену, и дочерей Ельцина. Позднее журналисты выяснили, что Касьянов*, будучи первым замглавы Минфина, лично готовил расчеты с фирмами Mabetex и Mercata, через которые из госбюджета выводились средства Управделами президента. Всего за рубеж переправили примерно 24 миллиона долларов.

Фото: РИА «Новости»

Расследование Генпрокуратуры по делу Mabetex остановили вскоре после отставки Скуратова. Как Михаил Касьянов* наживался и выводил деньги из России Переговоры Касьянова* по долгам России были так успешны не без причин. По данным журналистов-расследователей, еще в бытность чиновником Минфина умный экономист придумал простую схему. Касьянов* добивался признания неспособности России выплатить международный долг по каким-либо обязательствам СССР. В итоге кредитор выставлял долги на рынок за бесценок. В этот момент на сцене появлялись «карманные» банки, связанные с близкими Касьянову* олигархами. Эти структуры скупали российские долговые обязательства за копейки. Следующим ходом экономист добивался того, чтобы государство погасило долг в полном объеме. В карманах участников схемы поступала разница в десятки миллионов долларов. Таким образом Касьянов* разживался хлебом насущным с 1994 года, как считает пресса. За поддержку таких проектов чиновник брал, предположительно, по 2%. Дело о кредите МВФ Накануне августовского дефолта 1998 года МВФ выдал России крупный кредит.

Фото: РИА «Новости»

Средства поступили четырьмя траншами 20 июля. Спустя две недели все 4,782 миллиарда долларов кредита МВФ отправились в банки по всему миру. Пропавшими миллиардами никто не интересовался до марта 1999 года, пока один из депутатов не попросил генпрокурора прояснить, куда делся кредит. Найти деньги пытались и американские конгрессмены, а в 2002 году Генпрокуратура России официально отчиталась, что уголовное дело по данному факту прекращено за отсутствием состава преступления. В западной прессе предположили, что весь кредит Касьянов* перевел на счета нескольких банков. Предполагалось, что банки вернут наличность и тем самым поддержат курс рубля. Однако вместо этого государство получило обесценившиеся облигации ГКО и ОФЗ. Миллиарды долларов растворились в воздухе. Как Путин вывел Касьянова* на чистую воду При этом правительство Касьянова* все еще отлично справлялось со своими задачами. Власти провели успешную налоговую реформу. Однако к 2003 году Касьянов* принялся вмешиваться в политику. Финансист осудил и арест Михаила Ходорковского**, за что Путин прямо перед камерами приказал премьеру «прекратить истерику». За две недели до выборов в 2004 году Касьянова* отправили в отставку. Ходили слухи, что не последнюю роль в этом сыграл «совершенно нелепый» (по характеристике политологов) заговор Березовского. Тот хотел сорвать президентские выборы.

Фото: РИА «Новости»

Почему Касьянов* — «Миша два процента» На прямой линии в 2011 году у Владимира Путина спросили, почему Минюст не дает зарегистрировать партию Касьянова*. В ответ президент напомнил, что Касьянова* требовали убрать с поста премьер и Герман Греф, и Кудрин.

Говорили: мы с этим жуликом работать не будем вместе — или он, или мы. Вы знаете, и кличку к нему прилепили, до того как он пришел в Правительство, — «Миша 2 процента». Потому что якобы он был замешан в каких-то коррупционных вещах. Но поскольку доказательств этому не было, и, кроме межличностных симпатий и антипатий, я ничего не видел, я позволил ему доработать до конца своего срока. Владимир Путин

Работу Касьянова* на посту премьера Владимир Путин оценил не слишком высоко. Он отметил, что первые год-полтора тот «старался что-то делать, а вторые два года активность была нулевая». Как Михаил Касьянов* доносил на россиян На президентские выборы Касьянова* в свое время не пропустил ЦИК. Собранные им подписи признали поддельными. Не прошла партия финансиста и в Госдуму. В 2015 году Касьянов* открыл Западу новые возможности — вводить персональные санкции против россиян. Он составил «список Немцова». В него вошли лица, которые, как утверждали либералы, системно травили политика. Касьянов* лично передал «список Немцова» в конгресс США, призвав ввести против фигурантов реестра санкции. Элла Памфилова вполне логично заявила, что апеллировать к властям чужой страны в таких вопросах просто неприлично. В прессе Касьянова* назвали «доносчиком».

Фото: РИА «Новости»

Кто не понял — тот поймет В конце января 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик с Касьяновым*. На бывшего премьера наложили перекрестье снайперского прицела. Подпись под видео гласила: «Касьянов* приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял — тот поймет». Перепугавшийся финансист сразу забыл о своих разногласиях с властью и пошел жаловаться в ФСБ. Здесь никаких противоправных действий в видеозаписи не нашли. В феврале того же года политика забросали тортами в престижном московском ресторане. Касьянов* потребовал возбудить уголовное дело об угрозе убийством, однако полиция ограничилась административным разбирательством. Касьянов* пытался захватить Россию Иностранным агентом Касьянова* Минюст признал еще в ноябре 2023 года. Ведомство объяснило, что политик распространял материалы других иноагентов, а также негативно высказывался о спецоперации. Уже в октябре 2025 года в отношении финансиста возбудили уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества или участии в нем. Сообщила о деле ФСБ. Спецслужба рассказала, что два года назад в Берлине Касьянов* подписал декларацию, в которой заявлялось о необходимости смещения действующей российской власти. В ФСБ добавили, что Касьянов*, наряду с другими участниками группы, финансирует украинские военизированные националистические подразделения. По версии спецслужбы, бывший премьер ведет и «рекрутинговую деятельность по набору лиц в эти формирования».

Фото: РИА «Новости»

Где сейчас Михаил Касьянов* Из России Касьянов* сбежал сразу после начала спецоперации. Пресса сообщала, что финансист устроился в США. Однако позднее бывшего премьера заметили уже в Латвии. Предположительно, здесь он и осел вместе со своей семьей. Вернуться в Россию Касьянову* будет сложно — по статье о насильственном захвате власти ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента **Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента