Экс-помощница Байдена Рид призвала всех молиться за борющуюся с раком Симоньян

Огромные жизненные трудности и запреты на работу со стороны западных стран не сломали главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена журналист Тара Рид.

Она подчеркнула, что Симоньян стала в ее глазах настоящей героиней, которая преодолела все попытки внешних сил помешать ее работе, но не остановилась и открыла новый телеканал RT India.

«Мне нравится работать с RT. Маргарита Симоньян — героиня для меня, и нам всем нужно мысленно быть с ней, молиться о ней. Она пережила огромные трудности», — заявила Рид.

В начале декабря главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что из-за поездки на открытие телеканала RT India отложила очередной сеанс химиотерапии.

Она пояснила, что это был необходимый шаг, чтобы не демонстрировать публично реакцию организма на препараты.

Симоньян добавила, что тяжело переживает лечение от рака и после очередного сеанса ей приходится ложиться в больницу для стабилизации состояния.