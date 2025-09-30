Экс-начальник СИЗО Рязанцев возглавит детский досуговый центр в Сызрани

Бывший начальник СИЗО № 2 УФСИН по Самарской области Виталий Рязанцев стал новым руководителем МКУ «Детский досугово-оздоровительный центр» в Сызрани. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.

Нового главу МКУ представил глава Сызрани Сергей Володченков.

«Виталий Викторович имеет большой опыт руководящей работы. Подполковник внутренней службы, ранее возглавлял СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области», — сообщили в городской администрации.

Центр занимается организацией отдыха детей в местных лагерях. Перед руководителем центра стоит задача по развитию инфраструктуры лагерей и обновлению программы досуга.

