Экс-главу узбекской диаспоры ждут проверки после слов об экспансии в России

Слуцкий: экс-главу узбекской диаспоры проверят после слов об экспансии в РФ

Экс-глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов хоть и получил российское гражданство, «свое сердце все равно оставил в Узбекистане», но ему помогут «определиться в пространстве». Об этом в своем Telegram-канале предупредил руководитель фракции ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий

«Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и прокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы», — написал он.

Так Слуцкий отреагировал на недавнее высказывание Исмаилова о том, что узбеки заселяют Россию и могут стать третьим по численности народом страны. Еще экс-глава диаспоры отметил, что потенциал Узбекистана позволит «заселить мир 100 миллионами узбеков».

Председатель ЛДПР пообещал, что его партия выведет Исмаилова на чистую воду.

«Проверим все — от того, как попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре», — сказал он.

Слуцкий не единственный, кого возмутили слова Исмаилова. Ранее его заявление раскритиковал депутат ГД Виталий Милонов. По его словам, агрессивная экспансия и замена культуры неприемлемы и от этого нужно избавляться.

«Я вижу в России экспансию узбекской культуры — чайхана на каждом углу. Огромные территории [России], которые не заселены, пустуют и нуждаются в рабочих руках. В этом плане перспектив очень много», — утверждал Исмаилов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за неправильный прием экзаменов у мигрантов в России будут сажать на 15 лет. Со вступлением новых законов в силу нарушения в этом процессе могут подпасть под статью об организации незаконной миграции.