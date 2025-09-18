Экономисты отметили, что большинство жителей Тюмени получают меньше, чем гласит статистика

Современная Тюмень выглядит весьма обеспеченно согласно официальным статистическим отчетам, демонстрирующим среднюю зарплату порядка 110 тысяч рублей. Однако жители города далеко не всегда ощущают на своем кошельке столь высокие показатели дохода. Несмотря на оптимизм статистики, реальность остается иной: большинство жителей региона получают существенно меньше заявленной средней величины, написал сайт nashgorod.ru .

Согласно свежим официальным данным, среднемесячный заработок в регионе достиг отметки в 112 168 рублей. Эти цифры внушают доверие и оставляют впечатление высокого благосостояния местных жителей. Между тем, реальные доходы большинства семей значительно ниже: обычный житель зарабатывает в среднем 50–70 тысяч рублей, что намного меньше заявленных цифр.

Экономисты поясняют, что структура зарплатного распределения сильно искажает картину: значительные выплаты нефтяных компаний, сектора высоких технологий и высокооплачиваемых управленческих должностей существенно завышают средний показатель. Большинство работников медицины, сферы услуг и торговли получает гораздо меньшие заработки, нежели средние значения.