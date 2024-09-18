Экономист Зубец: повышение пособий не поможет повысить рождаемость в России

Пособие по уходу за ребенком может вырасти с 40% до 50% от зарплаты уже в следующем году. При этом подобные меры все равно не помогут повысить рождаемость в стране, сообщил доктор экономических наук Алексей Зубец сайту kp.ru.
По словам специалиста, демографическая проблема в России носит больше психологический и мировоззренческий характер. Такими полумерами, как повышение выплат, решить ее невозможно.
Семьи начнут задумываться о появлении детей только тогда, когда господдержка для многодетных будет соответствовать доходам успешного небольшого предпринимателя, отметил Зубец.
Дети пострадали от острой кишечной инфекции в детском саду в Республике Коми
«Я тебе и вторую ногу сломаю». Житель Балашихи жестокого избил инвалида и ветерана СВО
Жители Подмосковья представят свои цифровые проекты на Всероссийском конкурсе
Выездная диспансеризация и вакцинация от гриппа началась в Реутове
Николая Ковалева избрали председателем Совета депутатов Реутова
Путин поблагодарил жителей приграничья за сплоченность
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте