Экономист Виноградов: увольнение в праздники проходит так же, как и в другое время

Как рассказал RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, увольнение в период новогодних праздников проходит так же, как и в другое время года.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в любое время, включая праздничные дни. Для этого необходимо подать письменное уведомление работодателю не менее чем за две недели до предполагаемого увольнения. Отсчет двухнедельного срока начинается со следующего дня после подачи заявления.

Если заявление подается в праздничный день, то отсчет ведется с первого рабочего дня после праздника. В течение этого периода сотрудник сохраняет право изменить свое решение и отозвать заявление. Работодатель вправе требовать от работника отработки полного установленного двухнедельного срока независимо от количества рабочих дней в этот период, даже если часть времени приходится на праздники.

Как отмечает эксперт, если заявление на увольнение подано в период с 16 по 25 декабря, то двухнедельный срок завершится во время новогодних каникул, и оформление документов придется производить в праздничные дни.