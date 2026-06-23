Экономист Толкачев призвал не хранить все сбережения в одной валюте

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев рассказал «ФедералПресс» , что для сбережений лучше всего подходят доллар, евро, юань и швейцарский франк. Однако он подчеркнул важность диверсификации рисков вместо поиска «самой надежной» валюты.

По словам эксперта, не существует универсального дня для покупки валюты. Разумнее приобретать ее регулярно небольшими суммами.

Толкачев рекомендовал распределять средства по нескольким валютам и вкладывать в другие активы, такие как недвижимость, акции, облигации и золото, чтобы снизить риски. Валютные курсы зависят от потока информации и событий, поэтому важно изучать долгосрочные тренды и прогнозы.