Экономист Свириденко отметил, что обязательная привязка счетов к ИНН поможет в борьбе с мошенничеством

Центробанк введет обязательное требование для банков — привязать счета россиян к ИНН. Экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко прокомментировал эту новость в эфире радио «Комсомольская правда» .

Специалист отметил, что такая мера усложнит жизнь мошенникам и поможет быстро идентифицировать владельца счета или карты. Сейчас для открытия счета нужен паспорт, но в будущем главным идентификатором может стать ИНН.

«ИНН, так скажем, будет позволять однозначно и быстро идентифицировать владельца счета, владельца карты», — подчеркнул экономист.

По его мнению, нововведение не повлияет на добросовестных людей, так как получить ИНН несложно — банки могут запрашивать эти данные через автоматизированные системы, написало ИА RuNews24.ru.