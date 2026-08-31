В РАНХиГС спрогнозировали рост зарплат в IT, финансах и среди рабочих

Высокие зарплаты продолжат расти в финансовой сфере, IT-секторе и среди квалифицированных рабочих. Об этом URA.RU заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

Эксперт связывает тренд с устойчивыми экономическими тенденциями. По его словам, традиционно высокий уровень оплаты сохраняется в банковском и страховом секторах.

Наиболее заметный рост ожидается в информационных технологиях. Щербаков подчеркнул, что пиковый спрос сохранится на специалистов, чей труд связан с проектами по развитию искусственного интеллекта.

Кроме того, тенденция затронет рынок квалифицированных рабочих кадров. Профессор отметил, что сложившиеся условия указывают на продолжение данной динамики в следующем году. Спрос на цифровизацию производства и дефицит профильных кадров заставляют работодателей конкурировать за сотрудников, повышая доходные предложения.