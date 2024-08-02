Экономист Щербаченко: пенсионер может увеличить доход за счет компенсации по уходу

Пенсионеры могут увеличить доход за счет компенсационной выплаты по уходу, установленной указом президента РФ. Об этом сообщил кандидат экономических наук Петр Щербаченко в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, ежемесячная помощь в размере 1200 рублей предназначена для поддержки россиян, которые не могут заботиться о себе, и прибавляется к их пенсии. Претендовать на нее могут инвалиды, нуждающиеся в помощи по заключению врача пенсионеры и престарелые старше 80 лет.

Пожилые люди вправе сами решить, как использовать компенсацию. Деньги можно либо передать ухаживающему, либо оставить себе.