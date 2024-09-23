Экономист Щербаченко исключил полную замену журналистов нейросетями

Сбор и анализ данных, а также написание новостей на основе предоставленной информации — это те процессы, в которых ИИ может быть полезен. Однако, по мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, нейросети не способны полностью заменить все аспекты работы сотрудников СМИ, включая более глубокий анализ и человеческое восприятие, сообщила «Газета.Ru» .

Он отметил, что можно обращаться к ИИ за быстрыми комментариями, однако полное доверие к нему в сложных или чувствительных вопросах вряд ли возможно. Люди предпочитают общение с живыми профессионалами, способными проявлять эмпатию и учитывать контекст. Кроме того, использование ИИ в журналистике связано с определенными рисками.

По словам Щербаченко, первый заключается в вероятности распространения недостоверной информации. ИИ способен создавать неточные или искаженные данные, что может привести к появлению фейков. В качестве второго риска экономист выделил невозможность привлечения ИИ к ответственности, в отличие от человеческих журналистов.