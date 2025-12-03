Экономист Сафонов заявил о популизме идеи с предновогодней выплатой пенсионерам

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о введении «Новогоднего капитала» — ежегодной выплаты в пять тысяч рублей для всех пожилых россиян. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Специалист назвал популизмом соответствующую идею, отметив, что мера не соответствует принципу адресности социальной защиты, при котором помощь предоставляется тем, кто в ней больше всего нуждается.

«В этом контексте предложение выдать по пять тысяч рублей под Новый год выглядит чистой воды популизмом», — подчеркнул экономист.

Он также напомнил, что в федеральном и региональном бюджетах нет средств на такие выплаты. Вместо этого он предложил усилить системную поддержку ключевых категорий граждан.