Экономист Сафонов заявил о популизме идеи с предновогодней выплатой пенсионерам
Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о введении «Новогоднего капитала» — ежегодной выплаты в пять тысяч рублей для всех пожилых россиян. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист назвал популизмом соответствующую идею, отметив, что мера не соответствует принципу адресности социальной защиты, при котором помощь предоставляется тем, кто в ней больше всего нуждается.
«В этом контексте предложение выдать по пять тысяч рублей под Новый год выглядит чистой воды популизмом», — подчеркнул экономист.
Он также напомнил, что в федеральном и региональном бюджетах нет средств на такие выплаты. Вместо этого он предложил усилить системную поддержку ключевых категорий граждан.