Экономист Сафонов: увеличение МРОТ помогло снизить уровень бедности в России

В России зафиксировано снижение числа бедных. По результатам 2024 года их доля составила 7,2%. Какие меры способствовали этому результату, рассказал экономист Александр Сафонов из Финансового университета при Правительстве РФ в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, значительную роль в улучшении показателя сыграло единое социальное пособие для семей с детьми, доход которых не достигает регионального прожиточного минимума.

Увеличение МРОТ выше уровня прожиточного минимума также существенно повлияло на уменьшение количества бедных, подчеркнул Сафонов. Все официально трудоустроенные россияне, работающие полный день, пояснил специалист, теперь получают не меньше прожиточного минимума, а пенсионерам доплачивают до этой суммы, если размер пенсии недостаточен.