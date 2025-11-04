Экономист рассказал, как не получить блокировку за перевод между своими счетами

Российские банки начали блокировать счета клиентов за переводы между собственными счетами из-за требований по борьбе с отмыванием денег. Главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев рассказал 360.ru, как избежать этого.

«Подписывать каждый перевод сообщением однозначно. Предупреждать банк, идти в отделение», — сказал он.

Разуваев добавил, что считает такую меру неправильной, и выразил надежу, что в скором времени ситуация нормализуется.

«Это неправильно, самому себе можно как угодно переводить. Считаю, что и переводы близким родственникам на любые суммы не должны блокировать. Надеюсь, все это устаканят. Это частная жизнь граждан, я бы ее не трогал», — добавил экономист.

Аналитик сервиса «Банки.ру» Эряния Бочкина также отмечала, что при переводах не стоит прибегать к операциям с признаками анонимности или дробить крупные суммы на десятки мелких.