Экономист Полевая пояснила, что «ленивая» дача предполагает использование упрощенных технических решений

Современные дачники все чаще предпочитают отдыхать на своих участках, а не заниматься активным земледелием. По данным ВЦИОМ, у большинства россиян дача ассоциируется с отдыхом и природой. Доктор экономических наук Марина Полевая рассказала KP.RU , что ее семья пришла к концепции «ленивой» дачи постепенно.

Раньше на участке были огород и теплицы, но со временем стало сложнее обрабатывать такое хозяйство. Теперь грядки ликвидировали, а вместо двух теплиц оставили одну. Также отказались от однолетних цветов и стали сажать многолетние растения.

«Ленивая» дача предполагает использование различных технических решений, которые упрощают уход за участком. Например, можно установить систему автополива или купить робота-газонокосилку. Такие устройства делают дачный отдых более комфортным и приятным.

По словам Марины Полевой, на систему полива ушло не более 30 тысяч рублей. Муж с сыном быстро смонтировали систему, и теперь она автоматически разбрызгивает воду на лужайку.

Особый интерес вызывают высокие грядки в коробах из древесно-полимерного композита или обработанной доски. Их не нужно перекапывать, достаточно рыхлить. А грядки в плетеных корзинах позволяют легко переносить растения и менять ландшафт.