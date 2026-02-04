Экономист назвал три самые перспективные сферы для трудоустройства в России

Экономист Головин: гостиничный бизнес, связь и IT наиболее выгодны для работы

Наиболее перспективными для трудоустройства россиян стали сферы гостиничного бизнеса, информационных технологий и связи. Об этом заявил директор Института экономики Российской академии наук Михаил Головнин в беседе с РИА «Новости» .

«Это гостиничный бизнес, информационные технологии и связь. Там можно ожидать перспектив более высокого спроса на труд и, соответственно, роста заработных плат», — сказал Головнин.

Эксперт также посоветовал обратить внимание на сферы услуг, которые непосредственно работают с людьми, включая персональные услуги, транспорт и логистику. В этих отраслях также возможен значительный рост занятости.

Качественное образование следует рассматривать как перспективу для получения дополнительных доходов, а любое повышение профессиональных навыков — как положительный фактор.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила, что в ближайшее время необходимо решить проблемы «Почты России», иначе там будет некому работать.