Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен

Экономист Кричевский: недвижимость может упасть в цене

Фото: Pixabay

Россиян в июле ждет рост цен на автомобили, жилищно-коммунальные услуги и продукты, а стоимость недвижимости может снизиться. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

По его словам, повышение цен на продукты останется в пределах инфляции, за исключением тех, на которые влияет мировой дефицит. Это касается апельсинов, какао-бобов, кофе и сахара.

В автопроме снижения спроса ждать тоже не стоит, несмотря на проблемы с новым утилизационным сбором и высокой стоимостью кредитования. Поэтому падения продаж в деньгах не ожидается.

«После завершения программы льготной ипотеки недвижимость может упасть в цене. Не раньше августа-сентября придет тренд на стагнацию или снижение цен», — отметил экономист.

Ранее россиянам рассказали, как спасти сбережения от инфляции. Помогут вклады в рублях и ценные бумаги.

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