Экономист рассказал, как спасти сбережения от инфляции | 360°

Деньги 18 мая 2024, 04:43 Экономист рассказал, как спасти сбережения от инфляции Экономист Лобода: от инфляции спасут вклады в рублях, золото и ценные бумаги РИА «Новости»

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Спасти сбережения от инфляции помогут рублевые вклады, золото, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом рассказал экономист Андрей Лобода в интервью агентству «Прайм».

По мнению эксперта, вклады в рублях сейчас — самый безопасный и эффективный способ сохранить сбережения. Ставки 15-17% годовых полностью покрывают инфляцию. Кроме того, такие вложения практически безрисковые. А вот хранить деньги в валютных вкладах сейчас не стоит: процентные ставки по ним низкие, а риски — высокие.

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Золото также защитит сбережения от инфляции. С другой стороны, доходность от этого актива обычно невысока.

Кроме того, эксперт посоветовал вкладываться в ценные бумаги. Крупные компании продают акции с дивидендами 8-12% годовых и выше. Сами ценные бумаги также могут расти в цене.

Еще одной надежной инвестицией Лобода назвал цифровые финансовые активы. Они позволяют сформировать инвестиционный продукт с высокой доходностью без активного участия инвестора.

В конце апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила очередное повышение этого показателя.