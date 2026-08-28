Экономист назвал последствия для ЕС из-за сокращения расходов на сельское хозяйство

Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца сократить расходы Евросоюза на сельское хозяйство и направить больше средств на оборону может усилить давление на европейских фермеров. Такое мнение 360.ru высказал экономист и политический аналитик Валерий Корнеев.

По его словам, европейские производители уже сталкиваются с конкуренцией со стороны сельхозпредприятий Южной Америки. Еврокомиссия рассчитывает расширить торговлю со странами объединения Меркосур, однако местные производители работают в условиях менее жесткого регулирования и могут предлагать более дешевую продукцию.

«Понятно, что от этого пострадают в первую очередь сельскохозяйственные производители и Франции, и Германии в том числе, и вообще всего Евросоюза», — сказал Корнеев.

Экономист отметил, что европейские фермеры традиционно рассчитывают на государственные субсидии, которые компенсируют дополнительные издержки, связанные с жесткими требованиями ЕС. Одновременно Брюссель рассчитывает увеличить экспорт европейских товаров в Южную Америку, чтобы сбалансировать импорт продовольствия.

По мнению Корнеева, перераспределение средств в пользу оборонного сектора связано не только с необходимостью увеличить военные расходы. Европейские страны пытаются сократить другие статьи бюджета на фоне ухудшения экономической ситуации.

«Европа в настоящий момент полностью отринула все попытки восстановить свою экономику и пытается сократить свои расходы, в том числе расходы на поддержку своих фермеров, бросив все средства на производство оружия», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что Мерц планирует обсудить будущий бюджет ЕС с лидерами Нидерландов, Финляндии, Австрии, Дании и Швеции. Речь идет о финансовом плане союза на 2028–2034 годы. Окончательное решение по структуре расходов пока не приняли.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев называл Мерца самым непопулярным европейским лидером.