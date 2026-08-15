Дмитриев назвал имя самого непопулярного лидера в Европе

Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным лидером в Европе с рейтингом -65%

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал немецкого канцлера Фридриха Мерца самым непопулярным европейским лидером. Об этом он написал в соцсети X .

«Канцлер Мерц является самым непопулярным европейским лидером: его чистый показатель неприятия составляет ошеломляющие -65%», — заявил Дмитриев.

Глава РФПИ прокомментировал результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA. Скриншот таблички с показателями «народной любви» он выложил у себя в аккаунте.

Мерц ушел в минус больше 10 пунктов, опередив президента Франции Эммануэля Макрона. Бывший британский премьер-министр Кир Стармер отметился показателем -46%, его испанский коллега Санчес, вероятно, благодаря еще и миграционному кризису, получил -31%.

При этом по результатам соцопросе имеется политик, получивший +5% в рейтинге — британский лейборист, занявший место премьер-министра страны, Эндрю Мюррей Бернхэм.

Дмитриев не раз уже отмечал просчеты Мерца. Ранее глава РФПИ прокомментировал его художественный вкус и внутренний мир, опубликовав в соцсетях фотографию канцлера на фоне картины, изображающей пепельно-серый пейзаж с бесплодным полем.