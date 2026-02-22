Экономист назвал оптимальный размер денежного запаса на случай форс-мажора

Экономист Белянчикова: на случай форс-мажора нужно иметь запас денег на 3 месяца

В нестабильной экономической ситуации следует иметь дома запас наличных на один-три месяца для покрытия самых необходимых трат. Об этом доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала в интервью агентству «Прайм» .

В расчет такой суммы эксперт рекомендовала включать расходы на еду, транспорт и лекарства. Также следует учитывать доступность банковских услуг и надежность инфраструктуры в своем районе.

Минимальным запасом Белянчикова назвала сумму на текущие расходы в течение одной-двух недель. Однако в условиях технических сбоев или форс-мажора лучше подстраховаться деньгами на три месяца.

В запасах она посоветовала иметь как мелкие, так и крупные купюры, храня их в разных местах. В качестве альтернативы можно держать некоторую сумму в валюте или драгоценных металлах.

