Юрист рассказал, на каких услугах ЖКХ можно сэкономить

Собственник жилья может не оплачивать дополнительные услуги в квитанции ЖКХ, если их включили без его согласия. Об этом РИА «Новости» рассказал преподаватель юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов.

«Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений. Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда», — сказал юрист.

Он пояснил, что платить за такие услуги придется, если общее собрание собственников провели по правилам: с кворумом и нужным числом голосов. В этом случае решение распространяется на всех владельцев помещений, включая тех, кто не участвовал в голосовании. Если же собрание организовали с нарушениями, собственник, который не участвовал в нем, может оспорить решение в суде.

Юрист также напомнил, что отдельным категориям граждан полагаются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В том числе пенсионерам, военнослужащим и многодетным семьям. В качестве другого примера Коновалов привел Москву, где ветеранам труда предоставляют скидку 50% на оплату ЖКУ.

Ранее жители нескольких российских регионов пожаловались на резкий рост тарифов на коммунальные услуги. Федеральная антимонопольная служба проверит законность начислений в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии.