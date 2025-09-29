Экономист Масленников усомнился в пользе введения единого стандарта пенсионного обеспечения в России
Экономист Никита Масленников высказал «Ридусу» сомнения по поводу инициативы лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о введении единого стандарта пенсионного обеспечения в России.
Леонид Слуцкий в докладе «ЛДПР за людей труда! Уважать и защищать!» заявил, что партия будет бороться за законодательное закрепление федерального стандарта, «который гарантировал бы, что все пенсионеры во всех регионах получают единые для всех пенсионеров льготы и доплаты на федеральном уровне». Однако экономист считает, что такие доплаты будут значительно «съедены» инфляцией.
Масленников отметил, что в бюджете заложено повышение НДС до 22%, что может вызвать инфляционный скачок выше прогнозных показателей Минэкономразвития в 6–8%.
Экономист также предложил более полезные альтернативы единому стандарту пенсий, например, развитие накопительных систем, в том числе корпоративных, для софинансирования пенсий.