Экономист Лидия Мазур посоветовала пенсионерам открыть счет в банке для финансовой безопасности

Первое, что можно посоветовать пенсионерам в России, которые хотят грамотно управлять своими финансами, это открытие счета в банке. Как рассказала «Газете.Ru» экономист Лидия Мазур, особенно это актуально с учетом действующей ключевой ставки 16%.

Стабильный доход в виде купонных выплат несколько раз в год можно получить от государственных и корпоративных облигаций. Также можно вкладывать деньги в классические активы в виде золота, серебра, палладия и платины. Они, по словам Мазур, всегда сохраняют свою ценность, написал «ФедералПресс».

Тем пенсионерам, кто готов к более высоким рискам, можно рассмотреть инвестирование в акции компаний, выплачивающих стабильно растущие дивиденды, добавила экономист.