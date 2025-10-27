Экономист Лебединская рассказала о ситуации на российском рынке искусственных елок

Выбор новогодней елки — важный этап подготовки к празднику. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала Life.ru о ситуации на российском рынке искусственных елок.

По словам эксперта, за последние три года стоимостный объем рынка искусственных елок в 2,3 раза превысил рынок натуральных елей. В ближайшие три года российский рынок искусственных деревьев будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импорта.

Цены на новогодние украшения остаются доступными, особенно в сегменте экономкласса. Минимальная стоимость качественной искусственной елки высотой 120 сантиметров составляет около 1118 рублей — это на 20% ниже уровня конца ноября 2024 года.

Высококачественные искусственные елки ростом до двух метров будут продаваться примерно за 6–7,5 тысячи рублей, а самые высокие образцы, достигающие 240 сантиметров, предлагаются за 40 тысяч рублей.