Экономист Куценко заявил, что части отраслей промышленности Свердловской области грозит стагнация

Некоторые отрасли промышленности Свердловской области могут столкнуться со стагнацией, в то время как новые направления продолжают развиваться. Об этом «ФедералПресс» сообщил директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

По словам эксперта, в зоне риска находятся отрасли, ориентированные на конечного потребителя: пищевая промышленность, ремонт оборудования, производство мебели и одежды. В то же время активно развиваются производство металлических изделий, компьютеров, химической продукции.

В прошлом году Свердловская область заняла второе место по росту числа производителей компьютеров и электроники. Средний Урал попал в пятерку по количеству новых фирм в обрабатывающей промышленности, но из-за большого числа ликвидированных организаций не вошел в топ по общему приросту юридических лиц в этой сфере.